Troppe persone in giro, Speranza: così vanifichiamo gli sforzi

Roma, 4 apr. (askanews) – “Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la ripresa economica. Siamo ancora nel pieno dell’emergenza. Se non rispettiamo le misure di distanziamento sociale vanifichiamo gli sforzi che abbiamo fatto finora”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo su Rai News 24. Da più parti si segnala che ancora troppe persone sono corcolanti in Italia e non per motivi di stretta necessità.

