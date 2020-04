Sabato 4 aprile 2020 - 19:34

Lombardia, da domenica chi può uscire deve usare “mascherina o altro”

Nuova ordinanza di Fontana. I numeri di Gallera

Roma, 4 apr. (askanews) – Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato su Fb una nuova ordinanza che da domani impone a tutti coloro che possono uscire di indossare una protezione per il volto, mascherina o altro, contro il contagio da coronavirus. “Dovrete, quando potete uscire, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus se per caso siete portatori”, così Fontana. Ha anche detto che la voglia di uscire è forte ma che occorre continuare con lo sforzo di rimanere in casa.

Intanto, i principali numeri dell’epidemia forniti dall’assessore Giulio Gallera per la regione Lombardia: 55 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva (1.326, i morti in 24 ore sono stati 345. In totale il numero di positivi sale a 49.118, cioè un aumento di 1.598; i ricoveri non in terapia intensiva 12.002 (+200). I tamponi fatti sono 141.877.

