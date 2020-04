Sabato 4 aprile 2020 - 13:03

Gentiloni: “I Paesi Ue affrontino l’emergenza insieme o falliranno insieme”

Europa a rischio

Roma, 4 apr. (askanews) – I paesi dell’Unione Europea devono affrontare insieme l’emergenza coronavirus, altrimenti sono destinati a fallire insieme. Lo sostiene il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni, secondo cui “o affrontiamo questa sfida insieme o falliremo insieme. Mi sembra che la consapevolezza della necessità di solidarietà cresca ogni giorno, e questo va bene”.

“Come ha detto Angela Merkel – spiega Gentiloni in un’intervista sul quotidiano tedesco Die Welt – questa crisi è la peggiore dalla seconda guerra mondiale. E non ci saranno nè vincitori nè vinti in Europa, ecco perchè la solidarietà è importante. Questo significa non solo il sostegno nella cura dei malati, ma anche solidarietà economica e strategica”.

“Se non troviamo una risposta comune a questa crisi – sottolinea l’ex-presidente del Consiglio – il progetto europeo è a rischio.

Le forze anti-europee sfrutteranno la crisi a loro vantaggio, usando argomenti diversi in Italia e in Francia rispetto a Germania o Paesi Bassi. Ecco perchè è così importante trovare una risposta comune a questa crisi”.

“Gli stati europei – aggiunge Gentiloni – non hanno futuro da soli. Abbiamo bisogno dell’Europa, del mercato comune, della moneta comune e di tutto quello che abbiamo costruito negli ultimi decenni. In questa crisi dobbiamo anche salvare l’Ue”.

Glv/Int2