Sabato 4 aprile 2020 - 13:51

Coronavirus, D’Incà: nelle prossime ore confronto su eurobond

Il ministro: strumento adatto, governo italiano in prima linea

Roma, 4 apr. (askanews) – “Conte sta seguendo con la massima attenzione, l’Italia sta facendo la strada nell’Ue con idee innovative che faranno fare un passo avanti alla nostra Europa. Abbiamo la necessità di confrontarci nelle prossime ore e strumenti come gli eurobond sono adatti per dare una diversa visione di Europa ai cittadini. Il governo italiano è in prima linea, se l’Italia ce la fa, gli altri paesi che stanno seguendo a ruota avranno davanti a loro l’idea che si può uscire dalla crisi quindi l’Italia va assolutamente aiutata. La solidarietà è basilare per affrontare questa emergenza”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Incà intervenendo a Skytg24.