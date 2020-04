Venerdì 3 aprile 2020 - 21:10

Coronavirus, Conte a Regioni: no scontri, massima collaborazione

Il premier in videoconferenza con i governatori

Roma, 3 apr. (askanews) – Continuare a lavorare con la massima correttezza e collaborazione e non alimentare scontri che non ci sono e non devono esserci. E’ l’invito rivolto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione in videoconferenza con i presidenti di Regione.

All’incontro partecipano anche i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza.