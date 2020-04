Venerdì 3 aprile 2020 - 20:05

Coronavirus, Cdm su decreto liquidità e voto domenica o lunedì

Seduta non ancora convocata, governo lavora sui provvedimenti

Roma, 3 apr. (askanews) – Il governo sta lavorando al nuovo decreto per garantire la liquidità a imprese e famiglie, ma il provvedimento ancora non è pronto e quindi non è stata ancora fissata la seduta del Consiglio dei ministri che dovrà approvarlo. Inizialmente la riunione per il via libera era prevista per oggi, poi è stato ipotizzato uno slittamento al fine settimana, ma potrebbe non bastare. “Al momento ci sono due ipotesi di seduta, domenica o lunedì”, spiega una fonte dell’esecutivo.

“Stiamo lavorando – spiega un’altra fonte governativa – per definire tutto ma probabilmente dovremmo riscrivere alcune parti dato che dall’Europa è appena arrivata una novità rilevante sul punto. Si tratta di una modifica temporanea agli aiuti di Stato che consente ai Paesi membri di concedere prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa”. Per questo il lavoro potrebbe ulteriormente allungarsi.

Nel prossimo Consiglio dei ministri, tra l’altro, dovrebbero essere affrontati anche altri provvedimenti rilevanti come il rinvio delle elezioni regionali e amministrative e il decreto sulla scuola.