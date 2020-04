Giovedì 2 aprile 2020 - 19:53

Gentiloni: in Ue vedo più consapevolezza, insieme contro crisi

Fondo Ue anti-disoccupazione attivo in poche settimane

Roma, 2 apr. (askanews) – In Europa sta maturando una “maggiore consapevolezza” della situazione, secondo il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. In una intervista al Tg3, Gentiloni afferma: “Io vedo una maggiore consapevolezza del fatto che questa non è una crisi che può avere dei vincitori e degli sconfitti e che deve essere affrontata insieme”.

Secondo l’ex premier c’è ormai anche “consapevolezza del fatto che l’Eurogruppo deve concludersi con un pacchetto di proposte, su cui poi saranno i capi di stato e di governo a decidere, non fossilizzandosi solo su una singola questione”.

Per Gentiloni l’Ue deve immettere nel sistema “liquidità con estrema urgenza” e dunque le risorse contro la disoccupazione dovranno essere operative “in poche settimane”. “Per quanto riguarda lo strumento europeo contro la disoccupazione – ha spiegato – penso che in poche settimane saremo in grado di renderlo operativo per i Paesi che ne faranno richiesta. Chi chiude perché non può tenere aperto fa fatica a resistere per settimane e per mesi. Gli Stati si stanno mobilitando, ma anche le istituzioni comunitarie con la Bei devono dare il loro contributo. Liquidità con urgenza estrema”.