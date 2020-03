Domenica 29 marzo 2020 - 21:34

Speranza: sicura proroga misure antivirus, non sarà brevissima

Misure verranno allungate

Roma, 29 mar. (askanews) – Le misure restrittive contro la diffusione del coronavirus in Italia “sono in scadenza il 3 di aprile, posso dire che verranno sicuramente allungate, ci riuniremo in settimana per decidere ma continueranno e ci sarà ancora bisogno di un sacrificio che non penso sarà brevissimo”. Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza a Che Tempo che fa su Rai 2.