Domenica 29 marzo 2020 - 22:18

Speranza: guai ad abbassare la guardia, sarebbe errore drammatico

Ci sarà nuova proroga misure anti contagio: "Non sarà brevissima"

Roma, 29 mar. (askanews) – Le misure restrittive contro la diffusione del coronavirus in Italia “sono in scadenza il 3 di aprile, posso dire che verranno sicuramente allungate, ci riuniremo in settimana per decidere ma continueranno e ci sarà ancora bisogno di un sacrificio che non penso sarà brevissimo”.

Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza a Che Tempo che fa su Rai 2.

“E’ vero che ci sono dei segnali di un prima decelerazione, che vanno nella direzione giusta, ma non basta: se pensassimo di bloccare queste misure (anti coronavirus) commetteremmo un errore drammatico – ha avvertito -. Oggi siamo ancora in piena crisi, guai ad abbassare la guardia – ha avvertito – bisogna ancora insistere su queste misure”.

Voz