Giovedì 26 marzo 2020 - 14:41

I contagi aumentano troppo, sono preoccupato (così Fontana)

Cos'ha detto il governatore della Lombardia

Milano, 26 mar. (askanews) – “I numeri non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Speravamo che non si dovesse verificare alcun aumento di questo tipo, ora dovremo valutare e capire se si è trattato di un fatto eccezionale determinato da un qualche episodio particolare o se il trend in aumento ricomincia, nel qual caso sarebbe abbastanza imbarazzante”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo quotidiano videocollgamento sull’emergenza Coronavirus.

“Purtroppo siamo sui 2.500” contagiati in più di ieri, ha continuato. “Si tratta di un nuovo picco? Sono valutazioni dei tecnici, io sono preoccupato” ha concluso. “Stanno elaborando i dati, ho voluto estrapolare il dato finale per darvene notizia, l’assessore darà i dettagli” ha aggiunto Fontana nel suo intervento per fare il punto sull’emergenza sanitaria.

“L’unico dato che ho avuto venendo qui è questo” dei 2.500 contagiati da Coronavirus in più oggi rispetto a ieri, “ma non hanno ancora fatto un’analisi”. Le polemiche scoppiate in questi sul numero di tamponi effettuato in Lombardia rappresentano una “speculazione vergognosa per i cittadini”. Lo ha sottolineato Fontana, puntando il dito contro “polemiche che contribuiscono ad alimentare la situazione di insicurezza e di angoscia nei cittadini”.

L’amministrazione regionale lombarda, ha evidenziato il governatore, “ha rigorosamente seguito i protocolli dettati dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’organismo scientifico che collabora con il Ministero. La disposizione è che tamponi debbano essere riservati ai sintomantici, dato che gli altri sono ritenuti fuorvianti”. E anche se “abbiamo rispettato rigorosamente quanto ci è stato dettato dai massimi istituti di sanità del nostro Paese”, resta il fatto che la Lombardia “è la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi”.

La Lombardia è pronta a cambiare strategia in caso di nuove disposizioni: “Lunedì – ha rivelato il governatore – abbiamo inviato nuovamente al comitato tecnico scientifico richiesta per capire se linee guida sono confermate o debbano essere ritenute superate. Ad oggi non ci è ancora arrivato nessun tipo di risposta. Se arriveranno nuove indicazioni o istruzioni ne prenderemo atto e ci adegueramo”.

Spetta insomma agli organismi tecnici, ha ribadito Fontana, dire “cosa di deve e cosa non si deve fare” sul fronte dei tamponi. “Non sono scelte che competono a me, ai sindaci o al sottosegretario di turno che fa polemica”. L’importante è ora è mettere da parte le polemiche per “evitare fraintedimenti che rischiano di essere fuorvianti per i nostri cittadini”.

Asa/Fcz/Int2