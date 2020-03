Giovedì 26 marzo 2020 - 10:25

Coronavirus,Conte:concentrati su Nord ma battaglia a Centro e Sud

Il premier al Senato: "evitare situazioni altrettanto critiche"

Roma, 26 mar. (askanews) – “La nostra battaglia non conosce confini, si sviluppa da Nord a Sud, la nostra macchina organizzativa è in questo momento attentamente rivolta alle esigenze del Nord ma dobbiamo concentrare i nostri sforzi anche per il Centro, pensiamo alle Marche, e anche per potenziare la risposta al Sud in funzione di mitigazione del rischio e anche di prevenzione di situazioni altrettanto critiche”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio dell’informativa al Senato sulle misure adottate per contenere la diffusione del coronavirus.