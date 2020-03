Giovedì 26 marzo 2020 - 12:53

“Bene Draghi, ci serve il suo aiuto” (Salvini)

"Caduto il mito 'non si può fare debito'. Si può, non per assistenza"

Roma, 26 mar. (askanews) – “Mi si permetta di ringraziare il presidente Draghi per le sue parole. E’ caduto il mito ‘non si può fare debito’, oggi il presidente Draghi ce l’ha detto, si può fare debito ma non per assistenza, per rilanciare il reddito”. Lo ha detto Matteo Salvini, nel suo intervento in aula al Senato aperto dalle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’emergenza coronavirus.

“Quindi – ha aggiunto – benvenuto presidente Draghi, ci serve l’aiuto di tutti e ci serve anche il suo aiuto. Quindi sono contento di questa sua intervista e di quello che potrà nascere da questa intervista”.

Bar/Int9