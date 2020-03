Lunedì 23 marzo 2020 - 06:24

Conte: sblocco Patto di stabilità è un passo importante

Utilizzeremo tutti gli strumenti utili

Roma, 23 mar. (askanews) – “È un passo importante che, insieme al sostegno della Bce, ci aiuterà a proteggere e a far ripartire al più presto la nostra economia. Utilizzeremo tutti gli strumenti utili a riprendere a correre, privilegiando interventi di sostegno a imprese, alle famiglie, ai lavoratori anche autonomi, e in tutti i settori di attività più colpiti dall’emergenza. Stiamo studiando anche ulteriori misure per fornire garanzie e finanziamenti alle imprese, grazie alle nuove regole europee sugli aiuti di Stato appena adottate e ai fondi europei ancora non utilizzati”. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla “Stampa”.

“Stiamo già studiando un intervento che introduca meccanismi di accelerazione della spesa per investimenti e che semplifichi i passaggi burocratici superflui e renda piùspediti quelli necessari” aggiunge Conte.

“Saranno mesi duri per tutti. Ma gli italiani sono un popolo resiliente, che ha nel proprio dna il coraggio, l’orgoglio e la forza per rialzarsi. Lavoriamo per dare ristoro al sistema Italia anche con il sostegno dell’Europa. Nella nostra storia abbiamo già affrontato tante difficoltà: ristrettezze, derive autoritarie,calamità naturali. Non faremo eccezione questa volta – conclude Conte – l’Italia, con l’aiuto di tutti, riprenderà la sua corsa e si ritroverà più forte e unita”.