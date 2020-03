Lunedì 23 marzo 2020 - 06:13

Conte: nei prossimi giorni riferirò in Parlamento

"Teniamo costantemente informate le forze di opposizione"

Roma, 23 mar. (askanews) – “Le misure restrittive introdotte ci costringono a modificare le nostre più consolidate abitudini di vita. Incidono sulle nostre libertà più amate.Stiamo vivendo un esperimento del tutto inedito nelle democrazie occidentali. Stiamo seguendo un percorso graduale e condiviso per resistere a questa emergenza, senza stravolgere i nostri valori,rispettando i nostri presidi democratici. Teniamo costantemente informate le forze di opposizione e in questi giorni sarò in Parlamento per riferire in dettaglio”. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla “Stampa”.

“Siamo consapevoli che non è semplice per nessuno rimanere a casa per lungo tempo – aggiunge il premier – Ma la responsabilità e il sacrificio che chiediamo agli italiani è assolutamente necessario a contenere la diffusione del virus.Chi rispetta le regole protegge sé stesso e i propri cari. E dimostra di rispettare anche il sacrificio di chi, come i medici e gli infermieri, mette a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Ci sono gli operai,gli autotrasportatori, i commessi al supermercato, i farmacisti che garantiscono a tutti noi beni e servizi essenziali. Dico a tutti gli italiani: se ami il tuo Paese,resti a casa e lo proteggi”.