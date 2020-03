Lunedì 23 marzo 2020 - 13:35

“A regime faremo 20mila tamponi al giorno” (Zaia)

"A partire da mondo sanità, case riposo e a campione"

Venezia, 23 mar. (askanews) – “Si potrebbe arrivare a regime a 20 mila tamponi al giorno in Veneto tra un paio settimane, sono 65 mila i tamponi già fatti si andrà avanti finché non finisce questa tragedia e ci vorrà anche follow up dopo”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa alla Protezione Civile a Marghera.

“Bisogna rimanere con la guardia alzata – ha ribadito Zaia – perché un positivo asintomatico contagia dieci persone, i tamponi andranno al mondo della sanità, case di riposo e poi a seguire e test a campione”.

Bnz/Int5