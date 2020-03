Giovedì 19 marzo 2020 - 06:31

Coronavirus, Conte: blocco totale sarà prorogato (Corsera)

"Le misure restrittive stanno comunque funzionando"

Roma, 18 mar. (askanews) – I rigidi provvedimenti assunti dal governo italiano per contrastare l’emergenza coronavirus, dalla serrata di molte attività commerciali alla chiusura delle scuole, “non potranno che essere prorogati alla scadenza”. Lo dice al Corriere della Sera il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.

“Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo il picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”.

Fco