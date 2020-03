Mercoledì 18 marzo 2020 - 01:49

Il presidente Mattarella ha firmato il decreto “Cura Italia”

Sono 127 articoli per affrontare l'emergenza COVID19

Roma, 18 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, come si legge in esso.

Il provvedimento consta di 127 articoli. Il Titolo primo contiene le “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale”.

