Mercoledì 18 marzo 2020 - 15:47

Coronavirus, Salvini: dl da cambiare, non diamo deleghe in bianco

"Una follia chiedere tasse, 2020 sia anno bianco fiscale"

Roma, 18 mar. (askanews) – “Se c’è la volontà di aiutare tutti e migliorarlo, ci siamo. Ma non si può chiedere alla prima forza politica del Paese una delega in bianco per un decreto che non la Lega ma sindaci, imprenditori stanno giudicando totalmente insufficiente”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa, a proposito del decreto ‘Cura Italia’.