Mercoledì 18 marzo 2020 - 16:08

Casellati: sanitari, volontari, forze ordine esempi di eroicità

"Profonda gratitudine, per coraggio e capacità di sacrificio!"

Padova, 18 mar. (askanews) – “Voglio ricordare il coraggio dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, dei volontari, delle forze dell’ordine che in questa settimana stanno dando una dimostrazione straordinaria di impegno, di amore per il prossimo e capacità di sacrificio. Esempi di eroicità quotidiana a cui rivolgo la mia profonda gratitudine. Soprattutto il coraggio di non perdere mai la voglia di sperimentare e scoprire, non fermarsi mai di fronte alle difficoltà, anzi di trarre da esse opportunità di crescere e migliorarsi”. Lo ha sottolineato nel suo intervento la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati collegata in video con la cerimonia in streaming per l’inaugurazione del 798esimo Anno Accademico dell’Università di Padova.

“Il coraggio di Galilei e dei quaranta studenti ritratti in quest’aula – ha proseguito la seconda carica dello Stato – e che è il vanto della Patavina Libertas. Questo è lo spirito con cui deve essere aperto l’Anno Accademico dell’Università di Padova, questo il messaggio che ogni ateneo, con il contributo e il sostegno delle istituzioni, ha l’opportunità di consegnare ai propri studenti: lo studio, l’apprendimento, la ricerca e la consapevolezza sono il miglior vaccino per vincere ogni emergenza e per guarda avanti con nuova speranza e nuova fiducia. Viva l’università di Padova e viva la ricerca”, ha concluso Casellati.