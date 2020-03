Martedì 17 marzo 2020 - 12:08

Coronavirus, Medscape: studio stima un milione di casi globali

Ricerca pubblicata su Science: "86% dei casi non documentati"

Milano, 17 mar. (askanews) – Potrebbero essere un milione i casi di Coronavirus nel mondo. E i 3.500 casi rilevati negli Usa solo la punta di un iceberg. Lo sostiene la rivista di informazione medica Medscape, che cita nuovo studio presentato ieri, pubblicato sulla rivista Science, e un precedente studio sugli effetti delle restrizioni degli spostamenti. I ricercatori ne hanno parlato in una conferenza stampa commentando i risultati degli studi sugli effetti delle restrizioni sugli spostamenti.

Nell’articolo di Science, Ruiyun Li, del Mrc Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial college London, e i suo colleghi hanno usato un modello matematico che utilizza i dati degli spostamenti tra 375 città cinesi e li associa a quelli dei casi di contagio rilevati, usando tecniche di inferenza statistica. L’analisi evidenzia – scrive Medscape – che prima dell’introduzione a Wuhan delle restrizioni sugli spostamenti, l’86 per cento dei casi non era stato documentato. “Sei casi su sette non sono stati documentati. La maggioranza dei casi sono lievi, con pochi o nessun sintomo, e questo ha portato la maggioranza delle persone a pensare di avere un semplice raffreddore o a non accorgersi del tutto di essere malata. Se a livello globale ci sono 150mila casi confermati, non è irragionevole stimare che ci stiamo avvicinando a un milione di persone contagiate a livello globale”, ha spiegato uno degli autori dello studio, Jeffrey Shaman, della Mailman School of Public Health at Columbia University di New York City.

Ciò significa anche che i 3.500 casi rilevati negli Stati Uniti costituiscono probabilmente la punta di un iceberg. Secondo l’altro studio le restrizioni sugli spostamenti imposte verso la fine di gennaio potrebbero aver avuto un effetto limitato. Spiega una delle autrici, Elizabeth Halloran, direttore del Center for Inference and Dynamics of Infectious Diseases at the Fred Hutchinson Cancer Research Center a Seattle: “Le restrizioni agli spostamenti, da sole, non fanno molto per ritardare la diffusione della malattia. La chiave è ridurre la trasmissibilità”. Una tesi su cui concordano anche altri ricercatori.

“Con più test vedremo più casi di contagio – afferma Alessandro Vespignani, professore e informatico alla Northeastern University in Boston – Abbiamo bisogno di una forte riduzione della trasmissione del virus a livello locale, nelle comunità dove è già presente”.

Riguardo la stagionalità del virus ancora non vi sono certezze. I ricercatori sono concordi nel ritenere che anche caldo e umidità possano ridurre la diffusione durante l’estate, ma l’effetto potrebbe essere minimo, a causa del gran numero di persone contagiate. Come succede per l’influenza. “Stiamo osservando una malattia molto contagiosa, anche se ci sarà un calo dovuto alla stagionalità” dice Halloran spiegando che forse l’estate porterà a un calo del numero medio di persone contagiate da una persona con coronavirus, che potrebbero passare dall’attuale 2,5 a 1.