Giovedì 12 marzo 2020 - 16:45

Coronavirus, Cirielli (Fdi) positivo. Pd: voto Camere a distanza

Due deputati contagiati, i Dem propongono procedure di emergenza

Roma, 12 mar. (askanews) – Ancora un caso di deputato contagiato dal Coronavirus, e si comincia a discutere di come assicurare i lavori parlamentari garantendo la sicurezza. Dopo che ieri ad annunciare di essere stato contagiato era stato Claudio Pedrazzini (Cambiamo!), oggi è toccato a Edmondo Cirielli (Fdi), deputato Questore di Montecitorio.

“Mi sento bene – ha spiegato Cirielli – e ho avuto solo per due giorni forte tosse notturna e febbre a 37.5. Ho chiesto il test perché in settimana avevo lavorato con gli altri due Questori e incontrato un ministro per questioni riguardanti la sicurezza della Camera. Il virus quasi certamente l’ho contratto alla Camera perché sono meridionale e non ho avuto contatti intensi con nessuno peraltro. Ma alla Camera c’erano tantissime persone, la metà del nord”. Cirielli lancia anche una accusa: “Ritengo che sia stato un errore far funzionare l’assemblea come se niente fosse per 15 giorni e l’ho detto ripetutamente. Purtroppo poco ascoltato. Devo dire che i miei due colleghi questori sono stati diligenti ma abbiamo subito la pressione indiretta di alcuni esponenti del Governo e della maggioranza per andare avanti”. Per garantire i lavori parlamentari, secondo il deputato questore, “potrebbero votare solo i capogruppo con il voto ponderale e la Camera dovrebbe convocarsi solo per motivi urgenti e indifferibili o per esigenze collegate al virus”.

Alla luce del nuovo caso, il Pd chiede, con il costituzionalista Stefano Ceccanti, di varare un “diritto parlamentare dell’emergenza con voto a distanza, una commissione speciale per i decreti e altre innovazioni”. L’ipotesi di voto a distanza è sostenuto anche da altri Dem. “Credo – spiega Emanuele Fiano – che la Presidenza della Camera debba esaminare con consapevolezza la possibilità del voto a distanza dei parlamentari, visto già il secondo caso di deputato positivo al Covid19 e vista la necessità obbligatoria di non interrompere la funzione legislativa, per esempio nella conversione dei Decreti del Governo”. L’importante, sottolinea il Dem Fausto Raciti, è non chiudere il Parlamento, perchè sarebbe “altrettanto grave e rischioso quanto il pericolo del contagio tra le persone. Serve, piaccia o meno ai teorici della nostra inutilità, che più parlamentari possibili siano in condizione di votare. E di discutere. Ci si metta subito al lavoro con una commissione speciale per trovare queste forme e questi modi al più presto”.