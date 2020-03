Mercoledì 11 marzo 2020 - 11:16

Stanziati 25 miliardi contro il coronavirus

Gualtieri: venerdì nuovo decreto per il sostegno a famiglie e imprese

Roma, 11 mar. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta al Parlamento di ulteriore scostamento dal deficit rispetto ai 7,5 miliardi contenuti nel documento già all’esame delle Camere. Via libera dunque ad uno stanziamento di 25 miliardi. Lo ha comunicato in conferemza stampa il premier Giuseppe Conte. Oggi stesso Camera e Senato sono chiamate a votare la Relazione cui i gruppi di maggioranza e opposizione non faranno mancare il loro appoggio.

Venerdì, quindi, arriverà il nuovo decreto con le misure a sostegno di famiglie e imprese con una dotazione di 12 miliardi di euro. Lo ha annunciato il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

“Il Consiglio dei ministri – ha spiegato – ha approvato l’integrazione alla relazione già iniviata al Parlamento portando la richiesta di scostamento a 20 miliardi in termini di indebitamento che corrispondeono a 25 miliardi di maggiore stanziamento. Andranno in parte nel primo decreto che contiamo di approvare probabilmente venerdì che dovrebbe avere a disposizione 12 miliardi. Gli altri vanno a riserva per possibili interventi da realizzare anche in un quadro europeo”.

Cos/Fgl/Int5