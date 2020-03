Mercoledì 11 marzo 2020 - 22:06

“In Italia resteranno aperti solo i servizi pubblici essenziali” (Conte)

"E' il momento di chiudere tutte le attività commerciali"

Roma, 11 mar. (askanews) – “E’ il momento di compiere un passo in più: disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali a eccezione di generi alimentari e farmaci e parafarmacie”. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Non è necessario fare una corsa per acquistare cibo subito, chiudiamo però negozi, bar, pub ristoranti, parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, attività produttive e professionali devono attuare il lavoro agile, sono incentivate ferie, congedi retribuiti, sono chiusi i reparti non indispensabili per la prodozione”.

“Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere la produzione a condizone che garantiscano condizioni di sicurezza per i lavoratori”, ha aggiunto il premier.

“Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, quindi i trasporti pubblici, i servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi e tutte le attività per il corretto funzionamento di questi settori”.

“Nominerò un commissario responsabile per le strutture sanitarie, avrà ampi poteri di deroga, per rafforzare la produzione di attrezzatture e sopperire alle carenze, sarà il dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e si coordinerà con Borrelli”.

Gal/Int9