Mercoledì 11 marzo 2020 - 00:11

Coronavirus: deputato Pedrazzini positivo al test

E' il primo parlamentare ad essere stato colpito dal Covid-19

Roma, 10 mar. (askanews) – Il deputato del gruppo misto, Stefano Pedrazzini, è risultato positivo al coronavirus. Il deputato di Lodi è il primo parlamentare ad essere colpito dal Covid-19. Gli uffici di Montecitorio hanno provveduto ad avvisare i deputati che sono ritenuti in contatto stretto con Pedrazzini, ache per il loro posto in Aula, e non parteciperanno alla seduta di domani.