Mercoledì 11 marzo 2020 - 08:50

“Chiudere tutto, dal Cdm arrivino risposte chiare” (Fontana)

"Costa ma è l'unico modo per fermare contagi"

Roma, 11 mar. (askanews) – “Ci hanno ascoltato e si sono presi una pausa per riflettere. Dal Cdm mi auguro arrivino risposte chiare”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, uscito proprio ieri dall’autoisolamento, in un’intervista al Corriere della Sera affida al Consiglio dei Ministri previsto per le 8,30 le speranze che sia accolta la richiesta sua, “dei sindaci e dei sindacati” di chiudere le attività economiche della Lombardia per fermare la diffusione del coronavirus.

“Comprendiamo bene quale sia il peso di certe decisioni” in termini anche economici, spiega Fontana, “ma noi abbiamo raggiunto un accordo anche con Confindustria Lombardia”. E del resto, “noi vediamo i numeri e cosa sta succedendo negli ospedali. Se il contagio continua a diffondersi a questavelocità, il sistema non potrà reggere ancora a lungo”.

Rea/Int5