Martedì 10 marzo 2020 - 21:47

Coronavirusm Speranza, non possiamo abbassare la guardia

"Ma la battaglia si vince con il contributo di tutti"

Roma, 10 mar. (askanews) – “La situazione è seria e vaseguita con la massima attenzione. Auspico nei prossimi giorni segnali di miglioramento. Ma non possiamo assolutamente abbassare la guadia”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenendo a Di Martedì. In questi giorni “c’è una salita molto significativa” dei contagi, “sarebbe folle abbassare la guardia. Ma la battaglia si vince con il contributo di tutti”. Il Ministro ha quindi ribadito che le misure di contenimento adottate dal governo servono proprio a ridurre il tasso di crescita del contagio e far sì che le strutture sanitarie siano in gradi di rispondere alle esigenze”.