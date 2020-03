Martedì 10 marzo 2020 - 22:11

Coronavirus, Speranza: approccio securitario ma anche persuasione

"Solo così si vince la sfida"

Roma, 10 mar. (askanews) – “Non basta la dinamica securitaria. La sfida si vince con la persuasione”. Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenendo a Di Martedì. Speranza ha spiuegato che “le forze dell’ordine sono in campo per far rispettare le regole. Se si dice ‘no assemblamenti’ si deve far rispettare. L’approccio securitario è indispensabile – ha ribadito – ma c’è bisogno di persuasione”.