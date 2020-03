Lunedì 9 marzo 2020 - 17:14

Le cose positive e quelle (molto) preoccupanti che ha detto Gallera

Parla l'assessore lombardo al Welfare

Milano, 9 mar. (askanews) – “Dai dati che abbiamo risulta che il 35% dei contagiati ha meno di 65 anni”, ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Lo ha affermato l’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera a Sky TG24, parlando dell’emergenza Coronavirus. “I 40enni e i 50enni oggi riusciamo a salvarli perché hanno un fisico che risponde meglio al fatto che vengono intubati – ha sottolineato – ma la domanda è: quando il tubo alle persone non sarò in grado di metterlo, cosa succede? A oggi non siamo ancora in questa situazione, fortunatamente, ma siamo in una situazione critica”.

“Tutti i dati evidenziano che c’è una crescita esponenziale – ha precisato l’assessore – ma c’è un dato positivo: dove c’è stata la zona rossa stiamo notando dai dati una riduzione della crescita. Questo vuol dire che quella misura di tenere le persone a domicilio in maniera anche forzata ha dato risultati, quindi la strada è quella giusta”.

Il problema non è l’età dei contagiati, ma la crescita vorticosa”, ha precisato Gallera. “Se continua così – ha concluso – non riusciremo nella prossima settimana o nelle prossime due ad avere posti in terapia intensiva per tutti. Ogni giorno parte una sfida: noi recuperiamo dei posti ma nella stessa giornata ne vengono occupati altrettanti”.

