Lunedì 9 marzo 2020 - 21:42

Coronavirus, Conte: subito misure più stringenti per tutta Italia

"Nostre abitudini da cambiare"

Roma, 9 mar. (askanews) – “Le nostre abitudini vanno cambiate, ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia”, “lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo se tutti ci adatteremo tutti a norme più stringenti che ho deciso di adottare con altri membri del governo per contenere avanzata virus e tutelare la salute di tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa dopo la riunione con i capi delegazione della maggioranza spiegando che “non ci sarà più zona rossa, zona 1 o zona 2, ma l’Italia, zona protetta”.