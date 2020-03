Lunedì 9 marzo 2020 - 21:45

Coronavirus, Conte: non più zona rossa ma tutta Italia zona protetta

"Limitare gli spostamenti e divieto di assembramento"

Roma, 9 mar. (askanews) – “Non ci sarà più una zona rossa, un’Italia uno e un’Italia due, ma ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta” nella quale saranno “da limitare gli spostamenti salvo che per lavoro, necessità o salute” e “il divieto di assembramento in locali aperti al pubblico”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.