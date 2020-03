Sabato 7 marzo 2020 - 19:42

Coronavirus, Crimi: situazione grave, restiamo saldi

"Fronteggiamo con fermezza questo momento"

Roma, 7 mar. (askanews) – “I dati diffusi questo pomeriggio dalla Protezione Civile sul numero di malati di coronavirus e sui decessi descrivono da soli quale sia la gravità della situazione. Restiamo saldi, manteniamo alta la guardia e fronteggiamo con fermezza questo momento”. Lo afferma in un nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

“L’estrema delicatezza della situazione – aggiunge – richiama tutti gli italiani alla massima responsabilità: dobbiamo modificare le nostre abitudini e il nostro stile di vita anche in funzione del bene di chi ci sta intorno. Oggi essere solidali passa anche attraverso questo adattamento. Superficialità, disinformazione e sottovalutazione dei rischi non possiamo permetterceli. Ho piena fiducia nei confronti di chi ogni giorno sta lavorando con grande dedizione e sacrificio per salvaguardare la salute dei cittadini”.