Martedì 3 marzo 2020 - 13:10

Coronavirus, Salvini: no a governissimi o alleanze strane

Ma in momento difficile giusto aiutare e suggerire

Roma, 3 mar. (askanews) – “E’ nostro dovere ascoltare e fare proposte non perché, checché ne scriva qualche giornalista, si pensa a governissimi o alleanze strane con Pd e M5s ma perché in un momento difficile del paese ci sembra giusto aiutare e suggerire”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dopo aver incontrato le categorie economiche nell’ambito dell’emergenza coronavirus.