Mercoledì 26 febbraio 2020 - 09:11

Crimi: problema non è coronavirus ma situazione economica

"Dare sostegno a imprese e mettere via vincoli e restrizioni"

Roma, 26 feb. (askanews) – “In questo momento il problema non è il coronavirus ma la situzione economica” del Paese. Lo ha detto il capo politico di M5S Vito Crimi intervenendo a Radio1.

“Ieri mattina – ha spiegato – ho incontrato i ministri e abbiamo ribadito la necessità di fare interventi per dare sostegno alle imprese, anche a quelle che possono rientrare in Italia. Dobbiamo creare l’occasione per mettere da parte anche vincoli e restrizioni. Penso a una forte operazione di defiscalizzazione per chi decide di aprire sedi produttive in Italia – ha aggiunto Crimi – dobbiamo prevedere un’operazione sul codice degli appalti. Dobbiamo dare un sostegno economico al turismo”.