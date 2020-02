Mercoledì 26 febbraio 2020 - 08:13

Coronavirus, Conte: è l’ora dell’unità nazionale

Il premier intervistato dal Corriere della Sera: "Il panico è del tutto ingiustificato"

Roma, 26 feb. (askanews) – “Il panico è una reazione del tutto ingiustificata che compromette la complessiva efficienza del sistema e innesca deprecabili speculazioni sui prezzi di alcuni prodotti. L’approvvigionamento alimentare sarà assicurato con apposite misure soprattutto nelle zone “cluster”. La calma si riporta attraverso una comunicazione puntuale e trasparente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera sull’emergenza coronavirus.

“Questo è il momento della coesione e dell’unità nazionale, non della polemica. L’Italia si aspetta da tutte le forze politiche un atteggiamento responsabile, ispirato a collaborazione e professionalità. Le nostre decisioni poggiano sempre sulle valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Nel dibattito pubblico si dice di tutto e di più; ma dobbiamo fidarci del giudizio degli esperti e poi tenere sempre conto della concreta praticabilità delle soluzioni, non limitandosi a valutarle solo in astratto”, ha spiegato il premier. Riferendosi alla Lega, che lo ha accusato di essere un “fascista” e di volere “pieni poteri”, Conte ha affermato che “stiamo lavorando in pieno accordo con i governi territoriali e che le misure adottate sono studiate per essere adeguate, efficaci e coerenti con il principio di proporzionalità”.

Il premier ha ripetuto ancora una volta che “non è il momento delle polemiche. Chi pensa di poter lucrare in termini di consenso, alimentando la paura, non fa l’interesse della nazione. Abbiamo un’emergenza che ci impegna severamente e un Paese di cui prenderci cura”.

