Lunedì 24 febbraio 2020 - 21:07

Coronavirus, Conte: impatto economico potrebbe essere fortissimo

"Ma non possiamo ancora fare previsioni"

Roma, 24 feb. (askanews) – “L’Impatto del coronavirus potrebbe rivelarsi fortissimo. Ma non siamo ancora in condizione di fare previsioni future”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, giungendo alla Protezione civile per un nuovo incontro tecnico.