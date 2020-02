Lunedì 24 febbraio 2020 - 11:41

Coronavirus, Baldini (Fdi) in aula con mascherina: unica prevenzione

"Sono medico e vengo dalla Lombardia, da parte mia è doveroso"

Roma, 24 feb. (askanews) – E anche in aula alla Camera arrivò la prima mascherina. A indossarla è la deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini, di professione medico e residente in Lombardia. “Sono un medico e so che l’unica prevenzione è non trasmetterla agli altri e non prenderla io, quindi la mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono fare”, spiega.

“Credo sia arrivato il momento – prosegue – di parlare molto chiaramente a chi non conosce la materia. Sappiamo cosa sono i virus influenzali o para influenzali, sappiamo che hanno dei picchi e questo è il momento. Io vengo da una regione molto colpita e mi sembra doveroso da parte mia e da parte degli altri proteggersi a vicenda”.

Baldini racconta di essere stata chiamata dal presidente di turno, Ettore Rosato, dopo aver fatto il suo ingresso in aula e di avergli spiegato le ragioni della sua scelta. Chiede che i suoi colleghi mettano la mascherina? “Io non chiedo niente, mi assumo la mia responsabilità”, risponde.