Sabato 22 febbraio 2020 - 00:20

Coronavirus, Conte: adottate misure di massima precauzione

Serve costante monitoraggio ed eventuale revisione misure

Roma, 22 feb. (askanews) – “Abbiamo adottato tutte le misure di massimo livello precauzionale, quindi francamente non è questo il momento per sollevare perplessità”: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la riunione del Comitato operativo della Protezione civile.

“Serve costante monitoraggio”, ha detto il premier, non escludendo la possibilità di rivedere le misure prese “per renderle più efficaci”.

“Siamo disponibili ad odottare ulteriori misure ove necessario, misure per isolare e mettere in quarantena tutte le persone venute in contatto” con i casi certificati di coronavirus.