Venerdì 21 febbraio 2020 - 19:06

Coronavirus, Salvini: Conte sigilli confini o si dimetta

"Controllare chi entra e chi esce"

Roma, 21 feb. (askanews) – L’Italia deve “sigillare i propri confini” e se il premier Giuseppe Conte non è all’altezza “deve farsi da parte”. Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta su Facebook, commentando i casi di Coronavirus nel lodigiano e in Veneto. “Controllare chi entra e chi esce. Blindare, sigillare i confini. Ora o mai più. Altrimenti qualcuno ne dovrà rispondere davanti al popolo italiano”.

Ha aggiunto Salvini: “Se qualcuno non ha fatto tutto quello che è dovere fare ne risponderà di fronte al popolo italiano. Se Conte non è in grado di garantire la salute pubblica di chi vive in questo straordinario paese si faccia da parte e lasci lavorare chi sa e ha voglia di lavorare per difendere gli italiani”.