Lunedì 17 febbraio 2020 - 13:25

Salvini: non discuto diritto donne ma su aborti ci sono abusi

"In maggioranza sono straniere, bisogna spiegare che in Italia non funziona così"

Roma, 17 feb. (askanews) – Matteo Salvini nega di voler discutere il diritto all’interruzione di gravidanza. Conversando coi giornalisti a margine di una manifestazione della Lega al palazzo delle Esposizioni di Roma, il leader del Carroccio ha precisato la sua posizione dopo le polemiche del fine settimana. “Nessuno mette in discussione – ha affermato – il diritto alla libera scelta di ciascuna donna che del suo corpo e della sua vita può fare ciò che vuole ma se arrivi alla settima interruzione di gravidanza in poco tempo c’è un problema”.

“Parlate con i medici, non con Salvini”, ha aggiunto l’ex vicepremier, precisando che il problema esisterebbe anche “se fosse un caso solo”.

“La soluzione – ha precisato Salvini – è la prevenzione, la cultura. Perché l’aborto non è un sistema contraccettivo” e chi vi fa ricorso troppo spesso “fa male a se stesso. Bisogna spiegare che non funziona così in Italia, visto che nella stragrande maggioranza dei casi non sono cittadine italiane, secondo i medici”.

