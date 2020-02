Sabato 15 febbraio 2020 - 15:06

Crimi: non ci sono alternative a Conte, da Iv provocazioni

"Chiediamo chiarezza e lealtà"

Roma, 15 feb. (askanews) – Non ci sono alternative al governo Conte. Lo ha detto il capo politico M5s Vito Crimi a ‘L’intervista su Sky Tg24. “Adesso non ci sono alternative al Governo Conte. Che sia chiaro che questo Governo non ha alternative per un prossimo Governo di un altro tipo. Per noi questo è chiaro”.

“In queste settimane – ha continuato – abbiano preferito lavorare sulle cose da fare, anziché farci trascinare nelle polemiche o dalle provocazioni. Non abbiamo voluto alzare i toni in termini di provocazione nei confronti di Italia Viva perché bastano già i loro toni. Alle altre forze politiche chiediamo chiarezza e di agire con lealtà. Questa non è una crisi ma è solo qualcuno che provoca”.