Giovedì 13 febbraio 2020 - 15:40

Governo,Conte:non sono premier che va a cercare altre maggioranze

Lavoro per dare credibilità e fiducia nelle istituzioni

Roma, 13 feb. (askanews) – “Un presidente del consiglio che va in Parlamento e fa di tutto perchè la politica abbia sempre maggiore credibilità e perchè i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni che fa si va a cercare altre maggioranze? Non sono io”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a proposito dello scontro con Italia viva e se ritenga possibili altre maggioranze per sostenere il suo governo.