Martedì 11 febbraio 2020 - 12:03

“Sulla prescrizione Italia Viva sta facendo opposizione” (Zingaretti)

"La situazione sta diventando insopportabile"

Roma, 11 feb. (askanews) – “Io capisco che i sondaggi vanno male, ma prima di tutto bisogna pensare agli italiani e non a se stessi”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma della Regione Lazio parlando della posizione di Italia Viva sulla prescrizione. “Vedo che Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno stanno zitti, forse perché l’opposizione per loro la sta facendo qualcun altro e questa situazione sta diventando veramente insopportabile, ma non per il Pd, ma per gli italiani, che chiedono un governo di persone serie”.

“La mozione di sfiducia a Bonafede? C’era una volta una bella trasmissione di Arbore, con il grande comico Catalano… se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte la risposta è nelle cose. Io credo che siano appunto parte di un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli italiani non ne possono più. Nel merito della prescrizione, penso che la soluzione sia a portata di mano se c’è volontà politica” ha poi detto.

Bet/Int5