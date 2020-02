Martedì 11 febbraio 2020 - 20:15

Renzi: crisi governo su prescrizione? Ci avrebbero ricoverato

"Ha vinto il buonsenso"

Roma, 11 feb. (askanews) – “Finalmente, non è che ha vinto Italia viva o che ho vinto io: ha vinto il buonsenso. Se in mezzo a tutti i problemi che abbiamo, coronavirus, produzione industriale che crolla, l’Italia si fosse messa a fare una crisi sulla prescrizione ci avrebbero ricoverato tutti quanti. Dunque un primo passo in avanti, la vittoria del buonsenso”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, commentando al Tg5 il fatto che il lodo Conte bis sulla prescrizione non entrerà nel decreto Milleproroghe.