Martedì 11 febbraio 2020 - 21:01

Caso Gregoretti, la Lega non parteciperà al voto

Salvini: consentite il processo

Roma, 11 feb. (askanews) – I senatori della Lega domani non parteciperanno al voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. E’ stato lo stesso Salvini a chiederlo, nel corso della riunione di questo pomeriggio a palazzo Madama. Ai suoi senatori il leader leghista ha chiesto di non impedire il processo, perché – riferiscono fonti presenti all’incontro – “vuole fare chiarezza di fronte ai magistrati, consapevole del fatto che il voto di domani non sarà nel merito ma è un voto politico e strumentale”.

Dunque i senatori non parteciperanno al voto. Con ogni probabilità, resteranno seduti ai loro posti senza esprimere un voto. Nella seduta di domani, la prima a parlare per la Lega sarà Erika Stefani, componente della Giunta, poi sarà la volta di Giulia Bongiorno. A chiudere la discussione generale sarà lo stesso Matteo Salvini, mentre il capogruppo Massimiliano Romeo svolgerà la dichiarazione di voto.

Rea/Int2