Lunedì 10 febbraio 2020 - 18:27

Risanare ferita foibe, chiediamo scusa per l’oblìo (Conte)

Lo ha detto al Senato durante celebrazioni Giornata ricordo

Roma, 10 feb. (askanews) – “Oggi siamo qui per risanare quella ferita, per chiedere ancora una volta scusa per l’oblio che ha inghiottito per decenni” la vicenda delle foibe. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le celebrazioni per la Giornata del ricordo in Senato.

“Oggi siamo qui per risanare la ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l’oblio che ha inghiottito per decenni questa sciagura nazionale, alla quale i contemporanei, per superficialità o per calcolo, come ha affermato il Presidente Mattarella, non hanno dato rilievo. Oggi siamo qui per ricordare e per riannodare il filo di una memoria spezzata, ma soprattutto per conservarla e trasmetterla alle nuove generazioni”.

