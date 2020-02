Domenica 9 febbraio 2020 - 20:12

Prescrizione, Berlusconi: M5S comunisti, è follia giustizialista

"Per tenere in piedi il governo questa riforma peggiorativa passerà"

Roma, 9 feb. (askanews) – “I Cinquestelle sono animati da una follia giustizialista”. Lo ha scritto su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sintetizzando per iscritto le parole contenute nel video (pubblicato con lo stesso post) di una dichiarazione rilasciata al Tg4 sugli stessi temi, nella quale definisce i 5 stelle “dei veri comunisti all’antica”.

A giudizio dell’ex premier, con la riforma della prescrizione “cittadini innocenti potranno essere messi sotto pressione per tutta la vita, con le conseguenze drammatiche che questo può comportare sulla vita delle persone e dei loro famigliari. Se ne sono accorti anche all’interno della stessa maggioranza che queste idee sono pericolosissime. Purtroppo per tenere in piedi il governo questa riforma peggiorativa passerà ugualmente: tutti i partiti che compongono la maggioranza saranno ugualmente corresponsabili”.