Domenica 9 febbraio 2020 - 21:57

Lamorgese: cambiare decreti sicurezza, ci sono appunti Mattarella

In vista modifiche alle multe per le Ong

Roma, 9 feb. (askanews) – I decreti sicurezza varatoi dal governo gialloverde e voluti dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini “vanno cambiati perchè ci sono state le osservazioni del presidente della Repubblica e se ne dovrà tenere conto”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ospite a Che tempo che fa su Rai 3. In particolare, il soccessore di Salvini ha spiegato che saranno modificate le norme sulle multe alle navi delle organizzazioni non governative che si occupano del soccorso in mare dei migranti.

