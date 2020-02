Giovedì 6 febbraio 2020 - 13:30

Vitalizi, Crimi: battaglia M5s di civiltà non c’entra con governo

Sempre in piazza contro privilegi politici

Roma, 6 feb. (askanews) – “Scenderemo in piazza il 15 febbraio contro il tentativo di reintrodurre i vitalizi, di riprendersi il malloppo, e scenderemo in piazza ogni volta che qualcuno cercherà di far rientrare dalla finestra quei privilegi che abbiamo tolto.

Non vi è alcun collegamento tra questa battaglia di civiltà e le questioni che attengono il governo, che in questa fase deve imprimere una forte accelerazione”. Lo dichiara il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

Pol/Gal MAZ