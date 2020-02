Domenica 2 febbraio 2020 - 16:19

Prescrizione, Renzi a Bonafede: fermati, noi pronti a votare contro

Dal leader di Italia Viva ultimatum al ministro della Giustizia

Roma, 2 feb. (askanews) – “A Bonafede dico: fermati immediatamente perchè noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione, non dite che non ve l’avevamo detto, noi tra poltrone e ideale e civiltà giuridica scegliamo i secondi. E non avete i numeri senza di noi al Senato forse anche alla Camera, perciò rifletteteci bene”. Matteo Renzi dall’assemblea di Italia Viva lancia quello che sembra un vero e proprio ultimatum al ministro della Giustizia sulla prescrizione.

“Il 27 partirà la campagna sulla giustizia – annuncia il leader di Iv – se qualcuno pensa che in nome del mantenimento dello staus quo veniamo meno ai nostri principi ha sbagliato clamorosamente”.

gal/sam