Domenica 2 febbraio 2020 - 16:36

Coronavirus, Crimi: bene Spallanzani mentre altri alimentano paura

"Nostro Sistema sanitario un'eccellenza internazionale"

Roma, 2 feb. (askanews) – “L’Istituto Spallanzani di Roma ha isolato il Coronavirus. È un risultato molto importante per lo sviluppo delle cure. Un risultato che deve renderci fieri del nostro Servizio Sanitario Nazionale e della nostra comunità scientifica, la quale ancora una volta si conferma eccellenza a livello internazionale. Un plauso a chi ha lavorato tanto per raggiungere l’obiettivo, mentre altri cavalcavano la propaganda e alimentavano la paura”. Lo ha scritto su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

“Di questa comunità scientifica – ha aggiunto – fa parte anche il nostro viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri. In questo momento è a bordo del volo diretto a Wuhan, in Cina, che domani riporterà in Italia i nostri connazionali che si trovano in città. Pierpaolo ha deciso di mettere a disposizione le sue competenze e a lui -come a tutti gli altri membri dell’equipaggio, civili e militari, che stanno partecipando a questa operazione- va il nostro più sincero ringraziamento”.